Pronta la nuova area cani a Vimercate: sarà aperta da domani

Da domani apre a Vimercate la nuova area cani di via Cadorna. Installate invece le fontanelle nelle aree di via Galilei, via Fiume e a Velasca.

Area cani a Vimercate: sarà aperta da domani quella in via Cadorna

In via Cadorna è pronta la nuova area cani, un nuovo tassello di un percorso che ha visto in questi anni la riqualificazione e la creazione di nuovi spazi in città e nelle frazioni di Vimercate dedicati agli amici a quattro zampe.

Da domani 4 giugno sarà accessibile l'area di via Cadorna e nelle prossime settimane sarà ulteriormente arricchita con la messa a dimora di cespugli e siepi lungo il confine nord dell’area e all'interno della stessa.

Lo spazio, realizzato in collaborazione con la Consulta di Quartiere presenta delle panchine e un cestino per la raccolta delle deiezioni.

Lavori ultimati anche nelle aree cani di via via Galilei e nel parco di villa Volontieri a Velasca con l'installazione di due fontanelle mentre in via Fiume i lavori hanno riguardato la recinzione che è stata riparata e rinforzata.