Pronta la nuova passerella sul Molgora contro l'incubo piene

Pronta la nuova passerella sul Molgora... anti piene.

Sabato l'apertura a Vimercate

Sarà aperto ufficialmente sabato 21 dicembre il passaggio ciclopedonale a Vimercate sul torrente in fondo a via Montalino, a San Maurizio.

La vecchia passerella del tutto inadeguata e pericolosa

Un passaggio di accesso al Parco Pane interrotto da mesi a seguito della rimozione della vecchia passerella, del tutto inadeguata e non è più a norma.

Struttura ora a norma, costata 265mila euro

Il nuovo manufatto, in cemento e ferro, molto più imponente di quello precedente, è costato alle casse di Palazzo Trotti 265mila euro. Importo che è servito anche per finanziare la realizzazione delle nuove rampe d’accesso e per la sistemazione di un tratto di strada fino alla parte asfaltata di via Montalino. Nel video che segue una recente piena con il nuovo manufatto già realizzato.

Le polemiche e i chiarimenti dell'assessore

Importo e imponenza dell’opera che avevano fatto storcere il naso ad alcune persone che non avevano risparmiato critiche attraverso i Social.

"La passerella precedente non era a norma sia per la struttura in sé sia per l’altezza del passaggio ciclopedonale rispetto al letto del torrente - ha chiarito l’assessore alla Cura della Città, Sergio Frigerio - Del resto bastava vedere cosa accadeva durante le piene del Molgora, quando la passerella finiva regolarmente sott’acqua, peraltro trattenendo montagne di tronchi e formando così una pericolosa diga. La nuova struttura è invece del tutto a norma in base alla portata del torrente prevista durante le piene. Ci sono foto e video che dimostrano quanto accadeva prima e quanto accade ora. L’intervento poteva quindi esser eseguito solo in questo modo e solo con determinati materiali".

Prima e dopo