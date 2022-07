Pronta la vasca di Cimnago contro gli allagamenti, strada chiusa per collegarla alla tubazione comunale

Pronta la vasca di Cimnago contro gli allagamenti, ma ci vorranno ancora tre settimane per collegare l’invaso alla tubazione comunale, pertanto un tratto della via San Michele del Carso da lunedì sarà chiuso e lo resterà fino al 22 luglio.

Pronta la vasca contro gli allagamenti

Il sindaco Laura Ferrari ha espresso grande soddisfazione per il completamento della vasca volano, che risolverà l’annoso problema degli allagamenti in via Tintoretto, e allo stesso tempo si scusa coi residenti per i disagi delle prossime settimane dovuti alla chiusura della principale strada della frazione, spiegando che comunque è stato predisposto un percorso alternativo.

Risolverà il problema di via Tintoretto

Iniziato nell’aprile 2021, l’intervento, frutto della collaborazione tra Comune di Lentate sul Seveso, che ha messo a disposizione l’area accanto al cimitero, Regione Lombardia, che lo ha finanziato con circa 1,7 milioni di euro, e BrianzAcque che l’ha realizzato, ha visto la creazione di una vasca di accumulo di 26,5 per 21 metri, per 5,5 metri di profondità (in alcuni punti tocca gli 8 metri), in grado di raccogliere fino a 2.100 metri cubi d’acqua. In caso di eventi piovosi intensi e ravvicinati, come le bombe d’acqua, la massa di pioggia verrà bloccata a monte e convogliata all’interno della vasca di accumulo da una condotta, scongiurando così quei rigurgiti che da anni si registrano a valle, in via Tintoretto. L’acqua resterà incamerata fino alla fine della precipitazione, quando poi entrerà in funzione un impianto di pompaggio per lo svuotamento del manufatto. E’ inoltre prevista la risoluzione dell’interferenza tra la nuova condotta che alimenterà la vasca e le tubazioni di distribuzione idrica comunale in via San Michele del Carso.

Chiuso un tratto di via San Michele del Carso

Proprio per realizzare il collegamento tra l’invaso e la tubatura si è resa necessaria la chiusura al traffico veicolare della via San Michele del Carso, nel tratto compreso fra il cimitero e la via Adamello, in entrambi i sensi di marcia dal 4 al 22 luglio. «In questo periodo relativamente breve i cittadini residenti e tutti coloro che avranno necessità di transitare sulla via San Michele del Carso potranno utilizzare un percorso alternativo che verrà segnalato mediante apposita cartellonistica stradale e che comprende le vie Per Mariano, Meda e Bizzozzero - ha dichiarato il sindaco - Ringrazio i cittadini di Cimnago che per oltre un anno hanno sopportato i disagi per la presenza del cantiere».