"Pronto ad assistere il Presidente se si vuol far rimborsare i sei mesi di locazione"

Simpatica boutade

Sergio Mattarella rieletto alla Presidenza della Repubblica? L'avvocato Umberto Grella di Triuggio ci scherza su.

"Pronto ad assistere il Presidente Mattarella se si vuol far rimborsare i sei mesi di locazione". Nei giorni scorsi Giovanni Grasso, responsabile dell'Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica aveva pubblicato le immagini del trasloco dal Quirinale al termine del settennato.

Scatoloni in cui venivano riposti libri, riviste ed effetti personali. Il Presidente Sergio Matttarella era infatti pronto al trasloco e stava arredando la nuova casa al quartiere Pinciano, sempre a Roma, però visto che il Parlamento riunito non è stato capace di trovare un suo successore ha dovuto ripensare il suo futuro e rimettersi a disposizione.

"Se serve ci sono, anche se avevo altri piani" ha infatti risposto ai capigruppo della maggioranza che sono saliti al Quirinale per chiedere la sua disponibilità.

Gli altri piani prevedevano il trasloco e proprio da lì ha preso lo spunto l'avvocato Umberto Grella di Triuggio per un post scanzonato.

Grella si era già rivolto a Mattarella...

Grella già in passato aveva "incrociato" Mattarella, quando aveva chiesto un suo intervento, attraverso un ricorso straordinario, per fare luce su una delicata e intricata vertenza tra vicini. Motivo del contendere un faretto che a giudizio di un residente in valle Santa Croce a Missaglia era troppo luminoso. Vicenda che risale all'agosto scorso e che era stata riportata sul Giornale di Merate, arricchita da una simpatica vignetta del cartoonist di Bovisio Masciago, Giovanni Beduschi, che oggi è ancora attuale: "Presidente ci illumini".