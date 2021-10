Proposta ai «nonni» la crociera a Dubai: si iscrivono in quattro

Besana

Un inizio anno da sogno per i soci del centro anziani

Un inizio del 2022 davvero con il botto per il centro anziani di via Viarana, a Besana in Brianza. Gita culturale in città o settimana bianca? Macché, i «Settecolli» hanno proposto ai soci niente meno che una crociera tra Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar.

Otto giorni da sogno

Partenza in aereo dall’aeroporto di Malpensa venerdì 7 gennaio, imbarco il giorno successivo a Dubai sulla nave MSC Virtuosa e ritorno sabato 15. Otto giorni da sogno a un prezzo tutto sommato conveniente (tenuto conto dell’itinerario): da mille e 115 euro per la cabina interna a mille e 325 per quella con balcone. Le iscrizioni si sono chiuse mercoledì.

In trenta erano interessati

«Una trentina di soci erano interessati al viaggio - ha spiegato il presidente del centro anziani Mario Sala - Alla fine, però, fatti tutti i conti (alla quota iniziale si sono aggiunti i costi dei tamponi necessari nonostante il green pass, dell’assicurazione e delle escursioni, ndr), le iscrizioni si sono fermate a quattro».

Il viaggio è stato comunque confermato: buona vacanza quindi ai quattro fortunati «nonni»!