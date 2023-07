Prosegue il Tour di Miss Italia Lombardia: passa il turno per le Finali Regionali anche la desiana Beatrice

Ieri, venerdì 30 giugno, il Tour di Miss Italia Lombardia 2023 ha fatto tappa sul lago d’Iseo a Lovere, dove si è tenuto il casting regionale per le nuove iscritte organizzato da Rial Events, in cui sono state scelte le concorrenti protagoniste dell’intero Tour Miss Italia Lombardia 2023. Passa il turno per le Finali Regionali anche una desiana di 19 anni.

Prosegue il Tour di Miss Italia Lombardia

Una giornata caratterizzata da shooting fotografici, riprese video nei luoghi più caratteristici e iconici del lungolago e un programma social pianificato ad hoc che ha permesso al pubblico del web di conoscere le bellezze del posto e soprattutto la bellezza e il carisma delle ragazze in gara attraverso post, stories e reel che hanno loro stesse promosso attraverso i loro profili Instagram.

Alle ore 17:00 sono state effettuate le prove su palco e il corso di portamento gratuito per dare più sicurezza alle ragazze in vista dello spettacolo serale. Spettacolo che ha preso il via alle 21 e ha visto le ragazze presentarsi davanti alla giuria

con body da concorso e abiti da sera. Sfilate, gare ed esibizioni: le aspiranti Miss hanno affrontato tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza.

Passa il turno per le Finali Regionali anche la desiana Beatrice

L’evento si è svolto in un susseguirsi di sfilate ed esibizioni che hanno portato alla tanto attesa proclamazione delle 6 ragazze premiate.

Ad aggiudicarsi l’ambita corona e il titolo di Miss Miluna Lovere è Elisabetta Delcarro, 22 anni, di Lurano (BG), alta 170 cm, capelli castani e occhi marroni, si è diplomata come perito tessile perché il suo sogno è di poter aprire la sua linea di abbigliamento.

2. Al secondo posto con il titolo di Miss seconda c’è Veronica Camparelli, 28 anni, di Lecco, alta 173 cm, capelli biondi e occhi marroni. La sua passione è il canto che pratica fin da piccola. A breve uscirà il suo terzo singolo intitolato “Limite”.

3. Al terzo posto con il titolo di Miss terza c’è Beatrice Premoli, 19 anni, di Desio, alta 170 cm, capelli castani e occhi marroni. È una studentessa di “Economia e gestione aziendale”, ma le piacerebbe sfondare nel mondo della moda e così si è iscritta a Miss Italia per mettersi in gioco.

La classifica prosegue poi con Federica Riva, 20 anni, di Galbiate (LC), capelli castani e occhi azzurri. È una studentessa di Medicina e Chirurgia ed è una grandissima tifosa juventina. Il suo sogno è quello di diventare medico perché le piace stare a contatto con le persone e spera un domani di poter aiutare qualcuno.

A un soffio dalle finali regionali, Miss quinta classificata è Lara Fratantoni, 21 anni, di Lodi (LO), alta 171 cm, capelli castani e occhi azzurri. Il suo sogno è di poter lavorare nell’agenzia Spaziale Europea e a breve farà i test di amissione all’università indirizzo ingegneria aerospaziale.

Solo le prime 4 classificate, e quindi anche Beatrice da Desio, si sono aggiudicate il posto alle Finali Regionali, nella speranza di vincerle e poter passare così alle Fasi Nazionali.