Proseguono i lavori di riqualificazione del Parco di Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate

Proseguono i lavori di riqualificazione del Parco di Villa Scaccabarozzi di Usmate Velate, una delle più importanti aree verdi presenti sul territorio comunale e oggetto ormai dall’inizio del 2021 di molteplici interventi con l’obiettivo di renderla maggiormente fruibile.

Parco di Villa Scaccabarozzi, nuovo percorso pedonale

Proprio nei giorni scorsi, è stato tracciato un nuovo percorso pedonale, garantendo anche dei nuovi punti di sosta lungo il sentiero. Un incremento nella qualità del Parco che segue i numerosi progetti già concretizzatisi nell’arco dei mesi scorsi.

Terminati i lavori della cinta esterna

Contestualmente, volge al termine la manutenzione straordinaria della cinta esterna che delimita il giardino pubblico e si affaccia sulla via Dante, mediante un intervento di consolidamento strutturale del muro di proprietà pubblica. Un intervento ormai concluso nella sua prima fase che proseguirà con un secondo step di manutenzione per completare la tinteggiatura.

“L’attenzione verso il parco, intitolato alle sorelle Sala, è dimostrata dai numerosi interventi che l’Amministrazione Comunale ha programmato per questo 2021 – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – I lavori comprendono la cura del patrimonio arboreo, il consolidamento della mura di cinta, una nuova rete lungo il lato est, la realizzazione di punti luce e da ultimo la creazione di un percorso per gli spostamenti interni. Uno sforzo importante in termini di tempo, risorse ed energie che restituisce al Parco della Villa Scaccabarozzi quella magnificenza che lo caratterizza e lo renderà un luogo di ritrovo per l’intero territorio e in modo particolare per i velatesi”.