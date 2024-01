Proseguono i lavori di demolizione dell'ex centro sportivo natatorio di Vimercate

Proseguono a pieno ritmo i lavori di demolizione dell'ex centro sportivo natatorio di via degli Atleti a Vimercate, chiuso da diversi anni.

Iniziati i lavori di demolizione dell'ex centro sportivo natatorio di Vimercate

I lavori, affidati dall'Amministrazione comunale ad una ditta incaricata, stanno interessando in questi giorni alcune strutture adiacenti alla piscina. In particolare nella giornata di oggi, martedì 30 gennaio, l'impresa è al lavoro per demolire la storica struttura che un tempo ospitava i campi da tennis. Il passo successivo, sul fronte demolizioni, saranno i vecchi campi da calcetto e la piscina.

Nella stessa area dovrebbe poi sorgere il nuovo impianto natatorio. Sul progetto però ancora non vi sono certezze. L'ultimo tentativo è stato un progetto di partenariato pubblico-privato, ma il progetto presentato dal privato è stato giudicato dal Comune di Vimercate insostenibile dal punto di vista economico. L'Amministrazione comunale sta quindi predisponendo un progetto proprio da sottoporre poi ai privati per la gestione.