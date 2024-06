Proseguono i lavori negli spogliatoi del Centro sportivo di via Agnesi

Prosegue la manutenzione degli spogliatoi nel Centro Sportivo di via Agnesi a Desio.

Fornitura e sistemazione dell'impianto idrico sanitario, attrezzature per docce, sostituzione di cassette per wc, nonché di piastrelle danneggiate e altre finiture. Sono questi gli interventi di manutenzione appena conclusi presso il centro sportivo comunale, relativi agli spogliatoi dei campi da calcio denominati 1,2,3,4 e di quelli dei campi da tennis.

“Questa struttura svolge un ruolo decisivo per lo sport desiano, accogliendo un importante bacino di utenza – sostiene l’Assessore all’edilizia sportiva Martina Cambiaghi – soprattutto per quanto riguarda le attività sportive extrascolastiche. Dopo la recente riqualificazione di altri spogliatoi in uso ai campi da calcio, l’Amministrazione comunale prosegue il suo percorso di ammodernamento e sistemazione delle attrezzature ormai vetuste, che necessitano di adeguamenti e sostituzioni”.

"Lo sport è sinonimo di socialità e di crescita delle nuove generazioni - sottolinea l'Assessore allo Sport Andrea Civiero – è sempre stato tra le nostre priorità rilanciare il centro sportivo comunale, fondamentale struttura per la nostra comunità. Questi sono interventi di primaria importanza per uno dei più frequentati luoghi di sport del territorio e ciò consentirà di accogliere tutti i giocatori in una struttura moderna e sicura, favorendo il divertimento e la condivisione”.