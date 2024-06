Proseguono senza sosta i lavori di demolizione nella ex piscina comunale di via Degli Atleti a Vimercate.

Proseguono i lavori nella vecchia piscina comunale di Vimercate

A febbraio, lo ricordiamo, la ditta incaricata aveva terminato le opere di demolizione della struttura con alle spalle mezzo secolo di storia. Poi i lavori sono proseguiti per la rimozione delle macerie e per il ripristino delle aree. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di demolizione delle piscine esterne: si tratta di una piscina olimpionica da 50 metri e di una piscina per i bambini. Nel frattempo prosegue la triturazione e la separazione dei materiali della parte coperta già demolita.

La chiusura e la storia degli ultimi anni

La vecchia piscina, lo ricordiamo, era stata chiusa nel 2017 dal precedente sindaco di Vimercate, il pentastellato Francesco Sartini, in quanto la struttura mancava da parecchi anni del Certificato di prevenzione incendi. Una decisione che non ha mancato di sollevare molte polemiche e rimpalli di responsabilità. La stessa Giunta pentastellata aveva cercato di dar vita ad una nuova struttura, senza riuscirci. Difficoltà incontrate fino ad ora anche da quella di centrosinistra, guidata da Francesco Cereda, insediatasi nel 2021. La situazione dunque è ancora in stallo: di fatto l'attesa sarà ancora lunga per avere un nuovo impianto natatorio.