Proseguono i lavori per la nuova tangenziale nord di Cesano

Proseguono i lavori di realizzazione della tangenziale nord di Cesano Maderno . Promosso e coordinato da Ferrovienord, l’intervento prevede la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in direzione nord est-sud ovest tra Cesano Maderno e Seveso, un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como.

Il cantiere

Avanzano secondo programma gli interventi legati alla nuova infrastruttura viaria. Per quanto riguarda il sottopasso veicolare, si sono concluse le attività di realizzazione dei conci della nuova galleria artificiale e del manufatto scatolare in cemento armato per l’attraversamento della linea ferroviaria. Il completamento di queste opere ha consentito lo smontaggio del ponte ferroviario provvisorio e, a seguito dell’esito positivo delle prove di carico, la conseguente riapertura al traffico di via della Repubblica e il ripristino della linea ferroviaria. Sono attualmente in corso le lavorazioni per la costruzione delle rampe di accesso, sia sul lato est sia sul lato ovest. Parallelamente, procedono i lavori per la nuova viabilità di variante di via Como, necessaria per l’avanzamento della realizzazione delle strutture della rampa ovest e delle opere impiantistiche.

Per quanto riguarda il sottopasso ciclopedonale, le strutture principali, il manufatto di attraversamento della linea ferroviaria e le relative rampe di accesso sono state completate. Proseguono invece le opere impiantistiche, gli interventi per lo smaltimento delle acque meteoriche e il montaggio della pensilina metallica di copertura delle rampe. Sono in corso, inoltre, i lavori di realizzazione delle due rotatorie e dei marciapiedi di collegamento.

