Anche la desiana 25enne Federica Vareschi, ha partecipato nella serata di ieri, giovedì 23 giugno, alla serata per l'elezione di Miss Golf Club Rossera a Bergamo, in cui si è svolta anche un'ulteriore selezione di aspiranti miss che passano ora alle finali regionali.

Proseguono le selezioni regionali per Miss Italia 2022

Un evento articolato durante la giornata, partita alle 14 con le sessioni di casting che hanno decretato le ragazze che hanno avuto accesso al tour Miss Italia Lombardia 2022 e che hanno potuto unirsi alle aspiranti Miss già idonee per partecipare alla selezione tenutasi in serata. L’evento, organizzato in occasione della gara di Golf Miss Golf Rossera Louisiana iniziata nel pomeriggio alle ore 15:00 e terminata alle 19:00 con le premiazioni, è proseguito con la cena di gala accompagnata dallo spettacolo per l’elezione di Miss Golf Rossera.

Dalle ore 16:00 alle ore 18:30 le ragazze sono state protagoniste di un programma serratissimo tra

shooting fotografici, riprese video e attività social, durante la gara di Golf Louisiana alla scoperta delle

meraviglie del Golf.

Alle ore 20:00 lo spettacolo serale ha fatto emergere le aspiranti Miss attraverso le sfilate in body da concorso e abiti da sera per apprezzare la loro bellezza ed eleganza, e attraverso presentazioni ed esibizioni hanno avuto l’opportunità di farsi conoscere meglio.

Le premiate e le ragazze che passano il turno

Ecco i nomi delle 6 premiate (le prime 3 passano alle Finali Regionali) della Prima Finale Regionale in programma che si sarebbe dovuta svolgere oggi a Lovere ma che per avverse condizioni meteo è stata

rimandata a domani, sabato 25 giugno.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Golf Club Rossera è stata Rebecca Gaddi 24 anni di Como, 1,75 m,

studentessa di medicina osteopatica con il sogno di diventare osteopata specializzata in bambini e donne in gravidanza; ama la danza, pratica danza moderna, contemporanea, hip hop e danze latine americane, infatti ha portato su palco un’esibizione di danza moderna sulle note di Easy on me.

Seconda classificata con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta è Alba Bodon, 24 anni, di Brescia, 1,74 m, pasticcera in una forneria ha fatto della sua grande passione il suo lavoro dopo aver terminato gli studi in Relazione Internazionali per il Marketing, è mamma di due bimbi: Oliver che ha quasi 3 anni e Celeste che ha quasi 1 anno e mezzo. Nel suo tempo libero ama cucinare e fare attività all’aperto con i suoi bimbi e il suo compagno.

Terza classificata Camilla Ceriani 21 anni di Milano, 1,73 m studentessa di giurisprudenza, lavora anche per un’azienda che organizza eventi fieristici. Tra le sue passioni troviamo le lingue straniere e viaggiare.

Quarta classificata Martina di Mito 22 anni di Settimo Milanese, 1,73 m, è molto legata alla sua famiglia, ama lo sport come il papà che è allenatore di nuoto ad alti livelli. Ha praticato nuoto sincronizzato a livello agonistico per molti anni e ieri sera su palco ha portato come esibizione una coreografia in pedana prima dell’entrata in acqua, caratteristica di questa disciplina.

Quinta classificata Elisa Saleri 25 anni di Cusano Milanino, 1,65 m, impiegata ha studiato nel settore turistico, le sue passioni sono lo sport, la cucina e vorrebbe avere la possibilità di girare il mondo.

o le Sesta classificata Alice Asti 23 anni, di Bagnolo Cremasco, 1,68 m, ha una sorella gemella ha studiato all’Istituto per parrucchieri ed estetiste, è appassionata di moda.