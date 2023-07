Protezione civile: esercitazione al laghetto, per essere preparati in caso di criticità idrauliche 

Sabato 29 luglio è prevista una esercitazione della Protezione Civile di Giussano al laghetto: durante la giornata i volontari provvederanno anche ad effettuare la movimentazione dell’acqua a tutela della fauna ittica.

I volontari si "allenano" per essere preparati in caso di criticità idrauliche

Si testeranno moto pompe e imbracature, si simuleranno situazioni di emergenza per farsi trovare

preparati in caso di criticità idrauliche ormai sempre più spesso presenti sul nostro territorio.

Nel pomeriggio di sabato 29 luglio, l’area del Laghetto sarà la sede di una esercitazione che vedrà

impegnati i volontari del Gruppo di Protezione Civile di Giussano, a cui si affiancheranno i gruppi

del Centro Operativo Misto (COM).

Test sulle attrezzature

Per i volontari presenti, sarà l’occasione per un prezioso aggiornamento utile per poter rispondere in modo ancor più efficiente ed efficace alle necessità del territorio. L’area interessata dall’esercitazione è quella a sud del Laghetto, dove verrà anche occupata una parte dell’area verde: lo scopo della giornata sarà quella di testare le attrezzature in uso al Gruppo giussanese, in modo particolare idrovore e generatori, proseguire nella formazione delle nuove reclute e mantenere in aggiornamento i volontari stessi.

Ossigenazione dell’acqua del laghetto

Nel corso dell’esercitazione, verranno attivate le idrovore che preleveranno acqua dal bacino

lacustre e, in tempo reale, la re-immetteranno compiendo così anche un’azione di ossigenazione dell’acqua, fondamentale per l’ecosistema della fauna ittica presente.