Protezione civile in festa

In festa i volontari della Protezione civile "Franco Raso" di Macherio e Sovico.

Tute gialle in festa

Ritrovo delle «tute gialle» a Sovico per partecipare alla Messa solenne. Al termine la benedizione dei mezzi e il pranzo sociale a Lissone.

L’associazione Protezione civile «Franco Raso» Macherio-Sovico è nata ufficialmente il 12 gennaio 2005 in seguito all’incontro dei soci fondatori che, insieme, hanno deciso di donare una parte del proprio tempo libero, delle proprie forze e delle proprie competenze per l’intera comunità.

Ricordati i volontari defunti

I volontari, guidati dal presidente Cesare Viscardi, si preparano e si addestrano per poter affrontare nel migliore dei modi una qualsiasi emergenza che potrebbe verificarsi sul territorio locale e nazionale. Tra le principali attività svolte dai volontari, la previsione e prevenzione dei rischi, il soccorso alle popolazioni colpite, il contrasto e il superamento dell’emergenza. Oltre alle attività svolte nelle scuole per far conoscere la realtà e i compiti della Protezione civile. Durante la Messa sono stati ricordati i volontari della Protezione civile venuti a mancare: Marco, Chiara, Alberto, Franco, Achille, Nicoletta. Un pensiero particolare è stato rivolto anche all'amato don Carlo Gussoni, prete emerito di Sovico, scomparso di recente.