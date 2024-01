Il Comune di Seregno cerca una nuova sede per il gruppo comunale della Protezione Civile, sempre più punto di riferimento per la Brianza. Lo ha annunciato il vicesindaco e assessore alla partita, William Viganò.

La Protezione Civile cerca una nuova sede

Cercasi una nuova sede per la Protezione Civile di Seregno, nella quale disporre dei veicoli e delle attrezzature ma anche un posto dove fare formazione: "E’ un gruppo importante, un punto di riferimento anche per altri Comuni", spiega l'assessore Viganò che lancia anche un appello ai giovani per entrare nel gruppo comunale "al servizio dei bisogni della città e di se stessi, perché è un’esperienza che ti fa crescere". Attualmente sono trentuno i volontari, coordinati da Vincenzo Marinucci.

L'assessore Viganò ringrazia i volontari

Il 2023 si è chiuso con un bilancio oltremodo positivo per la Protezione Civile seregnese, sempre in prima linea nel corso dell'emergenza maltempo nell'estate scorsa e a fine ottobre. "Come ogni anno non si sono risparmiati in nulla - le parole di Viganò - I volontari hanno dato cuore e anima, con grandi sacrifici personali: senza di loro non avremmo chiuso in tempi brevi l’emergenza maltempo".

Tempestività in qualsiasi emergenza

I volontari "con dedizione e costante impegno si sono messi a disposizione dei cittadini affiancandoli con affetto, calore e determinazione, aiutandoli nel momento del bisogno - il pensiero del coordinatore Vincenzo Marinucci - Con eccellente impegno, oltre ad aver fornito un servizio ben organizzato, hanno sempre garantito tempestività d'intervento in una qualsiasi attività emergenziale".

