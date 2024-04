Protezione civile sempre al fianco degli alluvionati dell'Emilia Romagna

Il cuore della Protezione civile batte forte per le comunità alluvionate dell’Emilia Romagna. Bellissima iniziativa quella promossa dalle Tute Gialle di Camparada, Lesmo e Correzzana, che nei giorni scorsi hanno effettuato una consistente donazione nei confronti dell’associazione "Felicità Sostenibile" di Faenza.

Il sodalizio, che continua a sostenere i cittadini rimasti vittime dell’alluvione occorso lo scorso anno, ha istituito la propria sede all’interno del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, dove sono ancora presenti alcune delle famiglie sfollate. A loro, il gruppo di Protezione civile guidato dal coordinatore Romeo Dorin, ha consegnato un totale di oltre 2mila euro in buoni spesa, rispondendo all’appello dell’associazione.

I volontari che si sono recati a Faenza hanno anche avuto la possibilità di visitare i quartiere più colpiti dalla calamità naturale, toccando con mano le difficile operazioni di ricostruzione che, a distanza di un anno esatto, continuano a procedere con fatica:

"La cifra è stata raccolta grazie al sostegno dei Comuni di Camparada, Lesmo e Correzzana, oltre che delle associazioni “Asca” e “Airone” - spiega Dorin - Avevamo preso contatti con “Felicità Sostenibile”, realtà molto attiva sul territorio in aiuto alle persone che ancora oggi non sono riuscite a fare ritorno nelle loro case, chiedendo come potevamo essere d’aiuto. Così abbiamo convertito la raccolta fondi in buoni spesa, che poi abbiamo donato all’associazione. Il nostro grazie a tutte le istituzioni che ci hanno supportato nel progetto".