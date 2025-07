Contrasto all’evasione e all’elusione fiscale

Contrasto all’evasione ed elusione fiscale, all’abusivismo commerciale e all’esercizio abusivo di attività turistico ricettive: sono i principali obiettivi del protocollo d’intesa siglato da Comune di Cesano Maderno e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza.

Protocollo d’Intesa tra Comune e Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Una collaborazione che nasce anche per sviluppare forme di cooperazione e di scambio di informazioni ancora più efficaci, tese a perseguire finalità comuni connesse al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e al conseguente recupero di somme sottratte al pagamento delle imposte.

L'implementazione dei rapporti di cooperazione risulta funzionale anche a rafforzare il contrasto all’abusivismo commerciale nonché all’esercizio abusivo di attività turistico-ricettive, situazioni che, di fatto, alterano l’equità sociale e incidono illegittimamente sulla libera concorrenza e sul mercato.

Con il Protocollo siglato, Comune di Cesano Maderno e Guardia di Finanza, definiscono la reciproca collaborazione, allo scopo di implementare le sinergie e migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare fenomeni di evasione/elusione tributaria, anche con riferimento ai “tributi locali”, come pure situazioni connesse ai traffici illeciti, all’abusivismo commerciale organizzato e all’esercizio abusivo di attività turistico/ricettive, lavoro nero, vendita di merce contraffatta, che di fatto snaturano le regole di libera concorrenza e del mercato, il tutto per favorire l’affermazione della legalità, il recupero dell’evasione fiscale e l’emersione del sommerso. Nell’ambito del Protocollo, il Comune di Cesano

Maderno, inoltre, trasferisce alla Guardia di Finanza informazioni e notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità di natura economico-finanziaria o condotte fraudolente.

Tra le finalità anche la promozione della legalità nel settore turistico/ricettivo, comparto particolarmente importante nella città di Cesano Maderno in termini di presenze e di indotto economico.

"Il Protocollo ci aiuterà a potenziare le attività di monitoraggio e prevenzione"

