Prove di biblioteca al "Circolino" di Camparada. Bellissima iniziativa quella promossa dai soci della cooperativa San Rocco di via dei Cacciatori, che in settimana ha inaugurato la "Finestra sulla cultura".

Prove di biblioteca al "Circolino" di Camparada

Uno spazio, incastonato proprio su un davanzale, in cui chiunque può prendere un buon libro e gustarselo comodamente al tavolo del bar davanti al caffè, ma non solo. Perché, proprio come in una vera biblioteca, ognuno può portarsi a casa il libro con la promessa di riportarlo una volta finito. Insomma, un progetto di "book crossing" molto simile a quello già in atto con le casette dei libri presenti nell’area verde di via Brianza.

"L’idea è nata dalle nostre socie - spiega il presidente della cooperativa, Tiziano Beretta - Sono state loro a dare una nuova identità a questa finestra che di solito non viene mai aperta. Una vera “finestra sulla cultura”, come è stata ribattezzata, a disposizione di tutti coloro che varcheranno la soglia del Circolino".

"Recuperiamo libri e animiamo la cooperativa"

A confermarlo sono proprio le dirette interessate: