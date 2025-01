Verrà chiusa in entrambi sensi di marcia la carreggiata della Sp200, la strada che collega Vimercate e Burago per le prove di carico che dovranno essere effettuate sul ponte che supera il torrente Molgora.

Prove di carico sul ponte del Molgora, lunedì chiude la Sp200

I lavori verranno eseguiti da parte della Provincia di Monza e Brianza a partire dalle 9.30 fino alle 17.30 con delle prove di carico statiche, attraverso il posizionamento di autocarri carichi sul ponte.

La viabilità alternativa

Sul posto saranno indicati tutti i percorsi e le deviazioni alternative; il traffico sarà dirottato nel Comune di Burago di Molgora per poi innestarsi a Vimercate lungo la provinciale SP 215 per poi proseguire, a Vimercate, attraverso il percorso di via Moriano, SP2 via Bergamo e via Santa Maria Molgora con ritorno sulla SP 200.