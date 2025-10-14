Nell’ambito della proficua collaborazione tra la Provincia di Monza e della Brianza e il Comune di Cesano Maderno, oggi è stata conclusa una intesa attuativa per potenziare l’offerta di spazi sportivi a disposizione del territorio.

Provincia e Comune insieme per valorizzare gli impianti dell’Istituto Versari

L’accordo amplierà la convenzione già esistente per l’utilizzo degli impianti dell’Istituto scolastico Iris Versari di Cesano Maderno, aprendo alle associazioni sportive, in orario extrascolastico, anche un nuovo spazio esterno recentemente riqualificato, che si aggiunge alle palestre già in uso.

Questa iniziativa, nata dalla volontà di rispondere alle esigenze del territorio e di promuovere la pratica sportiva, conferma l’impegno congiunto delle istituzioni a garantire la miglior fruizione e tutela degli spazi scolastici e rappresenta un passo concreto per valorizzare il patrimonio pubblico e metterlo al servizio delle realtà associative locali e dell’intera collettività.

Lo sport non è solo attività fisica: è educazione, inclusione, salute. Con questo accordo, la Provincia MB e il Comune di Cesano Maderno confermano il proprio impegno a promuovere stili di vita sani e a rendere il patrimonio pubblico un luogo vivo, aperto e utile alla crescita delle comunità locali.