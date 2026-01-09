Provoca un incidente e scappa: rintracciato (e multato) dalla Polizia locale

L'autore, rintracciato dopo qualche tempo, ha tuttavia riferito agli agenti di aver prestato l'auto a un amico e di averla ritrovata danneggiata

Aveva fatto la curva in maniera un po’ troppo… allegra, finendo contro un’auto in sosta e provocando danni ingenti. Poi, come nulla fosse, era scappato. La Polizia locale di Villasanta però lo ha rintracciato e messo di fronte alle proprie responsabilità, che lui ha comunque addossato a qualcun altro.

Provoca un incidente e scappa

I fatti sono avvenuti durante le feste natalizie. Una sera gli agenti sono stati chiamati sul luogo di un incidente stradale il cui responsabile risultava irreperibile. E’ accaduto in via Donatori del Sangue, dove un automobilista, percorrendo la curva, aveva centrato nella parte posteriore un veicolo in sosta di proprietà di un ignaro residente. Subito dopo l’impatto, con una manovra rapida, si era allontanato dal posto facendo perdere le sue tracce.

Le indagini della Polizia locale

La Polizia locale ha però raccolto la testimonianza di un residente e poi analizzato il luogo dei fatti recuperando diversi frammenti.

L’indagine partita da questi pezzi, unita a una testimonianza, ha permesso di risalire al possibile modello di auto del fuggitivo. La laboriosa ricerca tramite le telecamere comunali ha fornito un ulteriore supporto che ha condotto gli agenti al veicolo in questione: una BMW individuata a Villasanta. Gli agenti hanno rilevato danni alla carrozzeria compatibili con quelli, molto ingenti, dell’auto incidentata.

Responsabile individuato

Il proprietario, poi rintracciato, ha spiegato di essere fuori regione e di avere prestato l’auto a un conoscente che gli aveva detto di essere finito contro un muro. L’attività degli agenti ha aperto la strada alla pratica assicurativa che garantirà al proprietario del veicolo danneggiato il giusto risarcimento. Il danno, alla parte posteriore della sua utilitaria, è di grossa portata. Saranno inoltre comminate dal comando di Polizia locale di Villasanta le sanzioni del caso per l’allontanamento dal luogo dell’incidente e l’omissione di denuncia dei fatti.