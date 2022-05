"Psiche e società" perde il suo fondatore

Vimercate

Lutto per la scomparsa di Valerio Canzian: aveva dedicato al vita alle persone con sofferenza mentale e disagio psichico.

Addio a Valerio Canzian, fondatore e anima di "Psiche e società". Una perdita per la sua famiglia e per l’associazione di Vimercate, che si occupa delle persone con disagio mentale.

Lutto nel mondo dell'associazionismo vimercatese e lombardo. Lo scorso fine settimana si è spento Valerio Canzian, 78 anni. Aveva dedicato al vita alle persone con sofferenza mentale e disagio psichico. A darne notizia sono stati proprio gli appartenenti all'associazione.

Chi era

Nato a Gorgo al Monticano in provincia di Treviso il 26 Settembre 1943, ultimo di otto tra fratelli e sorelle. La famiglia si era trasferita nel Piacentino nel 1948 e nel parmense negli anni ‘50. In seguito si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare in Ibm, decidendo di approfondire studi in Svizzera, con una formazione da psicoterapeuta. Poi l'approdo a Vimercate.

"Era un combattente"

"Era un combattente, non lo fermava la burocrazia, si prestava con umiltà e paziente ascolto - lo hanno ricordatogli amici dell'associazione . raccogliendo le istanze di familiari non concordi con le terapie ricevute in ambito psichiatrico e combatteva, con altre associazioni, contro la pratica della contenzione in ospedale"

Così scrive l’Unione Regionale Associazioni Salute Mentale della Lombardia, Associazione a difesa dei diritti di malati e familiari per la salute mentale, che rappresenta in Lombardia 53 Associazioni di familiari, volontari e utenti:

"Profondo dolore"

"La morte di Valerio Canzian ci addolora profondamente: perdiamo una persona cara, che ha militato con passione e serietà nel vasto e variegato movimento impegnato per affermare il diritto alla tutela della salute, della salute mentale in particolare, e per far rispettare la dignità delle persone sofferenti e dei loro familiari. Ai suoi cari inviamo le più sentite condoglianze".

