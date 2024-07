Pubblica l’indirizzo del sindaco, Rossi lo denuncia

Sui social aveva invitato il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, a spalare la neve davanti a casa sua, pubblicando l’indirizzo integrale del primo cittadino. Dopo il post, pubblicato sul gruppo «Sei di Seregno se…», è stato denunciato dal sindaco per violazione della privacy.

Per l’imputato, il seregnese R. O., , martedì scorso è stata chiesta davanti al giudice del Tribunale di Monza una condanna a quattro mesi di reclusione. Un reato, così sostiene la difesa, punibile con una sanzione amministrativa e non con una pena detentiva (rischia quattro mesi di reclusione).

«Il primo che deve spalare la neve davanti casa sua è il sindaco», aveva scritto il cittadino nel dicembre 2020, dopo un’intensa nevicata con una coltre di circa trenta centimetri. In quei giorni sui social si raccomandava agli abitanti di ripulire dalla neve gli ingressi delle proprie abitazioni per limitare i disagi al transito.

Nel messaggio contestato era stato aggiunto anche l'indirizzo di residenza del primo cittadino, con tanto di numero civico. Rossi l'ha ritenuta una violazione del codice della privacy e ha denunciato l’autore del commento.

La scorsa settimana il primo cittadino si è presentato al processo dal giudice monocratico per testimoniare come parte offesa.

«A casa in quei giorni frenetici non c'ero mai, neanche di notte e ho avuto timore per mia moglie sola con il nostro bimbo piccolo. Ho chiesto all'amministratrice del gruppo di cancellare il commento, poi ho avvertito le forze dell'ordine e ho fatto denuncia».