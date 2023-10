Entra nel vivo l’iter per la costruzione della nuova scuola primaria Don Gnocchi di Concorezzo. Martedì 3 ottobre è stato pubblicato, infatti, il bando di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova struttura. Obiettivo quello di concludere i passaggi tecnici e di affidamento dei lavori entro gennaio 2024. Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’opera entro 26 mesi dall’incarico formale alla ditta che si aggiudicherà la procedura di gara.

Pubblicato il bando per la costruzione della nuova scuola elementare a Concorezzo

Il bando segue il lavoro di progettazione preliminare già effettuato i mesi scorsi e approvato dalla Giunta.

La costruzione della nuova scuola prevede un investimento complessivo a quadro economico di circa 17 milioni di euro. Il Comune, in questi mesi, ha lavorato per il reperimento dei fondi tramite la partecipazione a bandi regionali e ministeriali. Non solo. Anche a livello di gestione finanziaria interna, sono stati programmati in questi anni interventi strutturali per consentire un accantonamento importante di fondi comunali da destinare alla nuova, grande, opera.

I fondi del Pnrr

Nel dettaglio, al momento il Comune si è aggiudicato un fondo di 5 milioni di euro tramite un bando PNRR a cui vanno sommati 5,6 milioni di fondi comunali di avanzo di Amministrazione. Sono inoltre in fase di richiesta circa 1,7 milioni di euro come contributo tecnico in capo a GSE. Il Comune sta anche valutando l’accensione di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti e una procedura di alienazione. Non solo. Gli uffici comunali stanno completando le procedure per la partecipazione ad altri bandi, come quello ministeriale “Sport e Periferie 2023”. Infine, il Comune di Concorezzo, è il primo dei Comuni ammessi ma, al momento, non finanziati di altri bandi PNRR.

"Un progetto che consegnerà ai bambini di Concorezzo una scuola moderna, sostenibile e di respiro europeo"

“La nuova scuola primaria di via Ozanam è il progetto più ambizioso e impegnativo su cui abbiamo lavorato in questi anni- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Un obiettivo che, una volta raggiunto, consegnerà ai bambini di Concorezzo una scuola moderna, sostenibile e di respiro europeo. Con la pubblicazione del bando di gara entriamo nel vivo della procedura che potrà dare il via ai lavori. Stiamo lavorando, davvero a pancia bassa, per completare il reperimento dei fondi necessari per la costruzione della nuova scuola. Gran parte dell’investimento è già coperto grazie all’assegnazione di fondi PNRR e a un investimento comunale programmato in questi anni. Un grazie agli uffici comunali, in particolare all’ufficio Lavori Pubblici, per il grande lavoro svolto”.

"Una scuola che i Concorezzesi aspettano da più di 30 anni"

“Un altro importante passo avanti in dirittura del nostro grande obiettivo, dare finalmente una scuola nuova al nostro amato Borgo. Una scuola che i Concorezzesi aspettano da più di 30 anni. E' per me fonte di orgoglio poter dire che, nonostante i due anni persi a causa della pandemia, siamo in perfetta linea con i tempi che ci eravamo impegnati a rispettare con i nostri concittadini. Le difficoltà da superare per arrivare sin qui sono state tantissime e quelle che ci aspettano saranno ancora più dure, ma siamo determinati ad andare fino in fondo e continueremo a garantire tutto il nostro massimo impegno per far sì che l'intero progetto di riqualificazione della scuola e di tutta l'area sia portato a termine". Questo il commento del Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Micaela Zaninelli.

Il progetto

La nuova scuola sorgerà accanto al plesso attuale che, una volta terminata la nuova scuola, verrà demolito. Tra i punti principali del nuovo progetto, l’aumento degli spazi interni della scuola che saranno a disposizione anche per l’ampliamento della superficie della palestra, la riproposizione di un’agorà interna ancora più sfruttabile, nuovi parcheggi in un’area attualmente non utilizzata e una più attenta valorizzazione degli spazi verdi. Da segnalare anche l’altissima efficienza energetica che consentirà una riduzione importante dei consumi.