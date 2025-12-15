Successo ieri al Palafacchetti dove si è tenuto il consueto spettacolo promosso da BCC Carate e Treviglio

Era il pubblico delle grandi occasioni e una grande occasione si è confermata. Grande successo ieri, domenica 14 dicembre, al Palafacchetti BCC Carate e Treviglio Arena dove si è tenuto il consueto Concerto di Natale promosso da BCC Carate e Treviglio.

Pubblico incantato al Concerto di Natale

Un pomeriggio ricco di emozioni, musica e magia natalizia. L’evento, iniziato intorno alle ore 16:00, si è confermato uno dei momenti più attesi dalla comunità trevigliese.

Il Corpo Musicale “Città di Treviglio”, diretto dal Maestro Antonio Rosario Miraglia, ha guidato gli spettatori in un viaggio musicale straordinariamente vario ed emozionante. Dalla celebre suite de “Lo Schiaccianoci” al magnetico Bolero di Ravel, passando attraverso le colonne sonore hollywoodiane, le luci di Broadway, il pop italiano dagli anni ’50 ai giorni nostri e le immancabili melodie natalizie: un programma ricco, capace di emozionare tutte le generazioni presenti.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio sono state le coreografie dei ballerini della Mosaico Dance & Art School, insieme a due ospiti d’eccezione: gli Étoile Denny Lodi e Daniela Cavalleri, che hanno affascinato il pubblico con una raffinata interpretazione del Bolero di Ravel. La sezione pop è stata impreziosita dalla splendida voce di Marta Guglietta, applaudita per la sua intensità e versatilità.

A condurre l’intero spettacolo, con professionalità e calore, è stata la bravissima Daniela Invernizzi, che ha accompagnato il pubblico attraverso ogni momento del concerto, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Presenti anche il Vicepresidente Vicario di BCC Carate e Treviglio Giovanni Grazioli e il Sindaco di Treviglio Juri Imeri, che hanno portato i loro saluti e ringraziamenti alla comunità e agli artisti, sottolineando l’importanza di questo appuntamento nel valorizzare la cultura e la socialità del territorio, insieme a un caro saluto alla comunità da parte di Don Zaccaria Bonalumi, parroco di Treviglio.