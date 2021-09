"Puliamo il mondo", doppio appuntamento a Carate Brianza

Doppio appuntamento a Carate Brianza per l'edizione 2021 di "Puliamo il mondo", la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente e per celebrare la Giornata del Verde pulito.

Comune di Carate e Marciacaratesi insieme

Il Comune di Carate Brianza in collaborazione con l’associazione sportiva Marciacaratesi organizza un’attività di “plogging” lungo il sentiero di Agliate intitolato a Giorgio Molteni, che consiste nel raccogliere i rifiuti mentre si corre o si cammina, combinando esercizio fisico con la pulizia dell’ambiente.

Grazie alla partecipazione dell'istituto comprensivo "Gian Domenico Romagnosi" anche in questa edizione, limitata dall'emergenza Covid-19, saranno coinvolte le generazioni più giovani con attività di sensibilizzazione e pulizia in programma nella giornata di venerdì prossimo 24 settembre dedicata al "verde pulito".

"Con questa iniziativa vogliamo ribadire l’importanza della tutela del territorio e dell’ambiente attraverso comportamenti attivi e diretti di ciascuno di noi", spiega in proposito il sindaco Luca Veggian.

La campagna di volontariato ambientale di Legambiente

Domenica 26 settembre, invece, i volontari, a partire dalle 9,30, si ritroveranno per l'iniziativa Puliamo il mondo.

Da 29 anni Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale, promossa da Legambiente chiama a raccolta in tutta Italia cittadini di tutte le età, associazioni, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito negli anni per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

“Qualcuno la raccoglierà”, motto di questa 29esima edizione, è un messaggio chiaro e diretto: una grande comunità di volontari, senza arrendersi, è pronta a raccogliere i rifiuti abbandonati. Un gesto di responsabilità che prima o poi scoraggerà comportamenti incivili e non più tollerabili che alimentano il degrado dei nostri territori.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente” che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.