Pulizia meccanizzata di strade e piazze: arrivano i cartelli informativi

Cesano Maderno

Per migliorare il servizio si invita la cittadinanza a non lasciare veicoli in sosta nei tratti interessati.

Per migliorare il servizio di pulizia meccanizzata del suolo pubblico, a Cesano Maderno sono in fase di posizionamento in diverse zone del territorio una serie di cartelli informativi.

Pulizia meccanizzata di strade e piazze

Riportando giorno e fascia oraria di effettuazione del servizio, i cartelli invitano la cittadinanza a non lasciare veicoli in sosta nei tratti interessati. In questa prima fase si tratta di un’iniziativa sperimentale che non prevede sanzione in caso di mancato rispetto della segnaletica: l’obiettivo è quello di verificare la collaborazione della cittadinanza per una pulizia più efficace di strade e piazze.

Ecco dove sono stati posizionati i cartelli

I cartelli sono posizionati in via della Campiane, via Cavour, San Carlo, San Marco, Tazzoli (nella foto), corso Roma (zona Parco Angelo Gays), via Dante e in zona parcheggio vie Albano - Verbano e via del Carso. Ha dichiarato l’assessore all’Ecologia e all'Ambiente Salvatore Ferro:

“Con questo intervento mettiamo un ulteriore tassello per una Cesano più pulita e al passo coi tempi, che richiede l’impegno dell’Amministrazione comunale al fianco di quello della cittadinanza. Per attuare la sperimentazione ci siamo avvalsi della collaborazione di Gelsia Ambiente che, sulla base del contratto in essere, prevede che la ditta fornisca a sue spese idonea segnaletica stradale necessaria ad effettuare il piano di spazzamento comunale, fornendo così impulso al miglioramento del servizio. Come ho già avuto modo di ricordare parlando dei servizi di igiene urbana è essenziale la collaborazione dei cittadini, che devono essere consapevole del fatto che i migliori risultati si ottengono solo con una condivisione collettiva di impegno”.