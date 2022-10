Pulizia strade e divieti di sosta, scattano i controlli della Polizia locale

L’obiettivo è quello di garantire una efficiente pulizia delle strade di Usmate Velate. Ecco perché il Comune, già nelle prossime ore, ha previsto un intensificarsi dei controlli degli agenti della Polizia locale che saranno dunque impegnati a verificare che vengano rispettati i divieti di sosta nei giorni e nelle fasce orarie vomita ti con la pulizia delle strade cittadine.



Pulizia strade e divieti di sosta

“Nelle vie dove si svolge la pulizia periodica delle strade, la segnaletica verticale indica chiaramente il giorno e il periodo orario in cui è vietato sostare – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – Questo divieto è istituito per non vanificare il lavoro degli operatori di CEM Ambiente che, purtroppo, in alcune situazioni si trovano nell’impossibilità di svolgere al meglio il loro compito per la cattiva abitudine di alcuni automobilisti di lasciare parcheggiati i mezzi dove deve passare la spazzatrice”.

Diverse segnalazioni

L’incremento dei controlli della Polizia Locale, che con specifici servizi verificherà il rispetto dell’ordinanza in vigore, risponde anche a numerose richieste giunte dalla cittadinanza in cui veniva segnalata la presenza di auto in divieto di sosta negli orari di divieto.