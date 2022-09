Pulizia straordinaria per il ponte di San Giorgio

Un intervento straordinario di pulizia è stato effettuato lo scorso sabato mattina, 3 settembre, sul ponte di San Giorgio.

Pulizia straordinaria nella zona del ponte di San Giorgio

La Polizia locale aveva segnalato una criticità relativa allo storico manufatto che passa sopra al fiume Lambro: erbacce e vegetazione selvaggia lo infestavano in diversi punti arrivando anche a coprire l’idrometro, posizionato per la misurazione del livello del Lambro. Ad intervenire è stato il gruppo di Protezione civile Monza Soccorso che ha in corso una convenzione con il Parco della Valle del Lambro.

I volontari hanno ripulito il ponte da erbacce e verde infestante e liberato l’idrometro che è tornato a segnalare il livello del fiume. L’intervento ha restituito anche un aspetto più decoroso alla struttura, nell’imminenza del Gran Premio di Formula 1 di Monza.