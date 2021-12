Punto tamponi aperto per due giorni

La scelta

Apertura lunedì 27 e martedì 28 dalle 17 alle 19

Apertura straordinaria per due giorni del punto tamponi a Vimercate grazie alla collaborazione tra Amministrazione e realtà del territorio

Aperto il punto tamponi

Sarà operativo lunedì 27 e martedì 28 dicembre dalle 17 alle 19 nella sede dell’Avps di via XXV Aprile, 20 a Vimercate, il punto tamponi, attivato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate e la disponibilità dei medici dello studio del dottor Mauro Motta.

I volontari e i medici effettueranno "tamponi rapidi antigenici" per il rilascio del Green pass. Un aiuto alla cittadinanza visto il significativo aumento dei contagi e alle strutture in cui vengono effettuati i tamponi che sono in questi giorni sempre più in affanno.

La situazione dei contagi a Vimercate

I nuovi dati a disposizione, relativi alla settimana dal 18 al 24 dicembre, fotografano una situazione in peggioramento. Si registrano 55 nuovi cittadini positivi, 16 nuovi cittadini guariti, mentre il totale delle persone infette è di 108. Fortunatamente in settimana non si è registrato alcun decesso legato al Covid