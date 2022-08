Quale è il futuro della tranvia Milano-Limbiate?

Cinque anni di attesa (tre per eseguire materialmente i lavori e due per reperire i fondi necessari all'opera) prima che la linea Milano - Limbiate torni pienamente operativa? E' il dubbio insinuato dall'Associazione Utenti per il trasporto pubblico

Il futuro della tranvia

A sollevare la questione è stata, come detto, l'Associazione Utenti per il trasporto pubblico che, assieme al gruppo "Salviamo il tram della Comasina", ha a cuore le sorti della linea Milano - Limbiate. Una questione sorta dopo l'ultimo incontro del 10 agosto tra le Istituzioni Locali dal quale, a detta dell'associazione, sarebbe emersa l'intenzione di "non stanziare i soldi necessari per il mantenimento in esercizio della Milano-Limbiate fino all'inizio dei lavori per la nuova linea. Se così fosse, ai tre anni preventivati per i lavori si aggiungerebbero almeno due anni in attesa del reperimento dei fondi mancanti (circa 23,5 milioni), dell'indizione della gara d'appalto, della redazione del Progetto Esecutivo da parte della Ditta vincitrice della gara, degli altri adempimenti amministrativi. Ci pare quindi non pertinente l'obiezione in base a cui si dice che non varrebbe la pena di spendere ulteriori soldi per l'attuale linea perché a breve partiranno i lavori per la nuova. Qualcuno può dimostrarci con date certe che ci sbagliamo?"

Insomma, a detta dei comitati civici, la situazione non è proprio rosea.

"Nel 2012 sono stati fatti lavori per un importo di circa 3.900.000 euro, pensando che nel giro di qualche anno la situazione si sarebbe risolta. Siamo indubbiamente più avanti ma ancora in mezzo al guado. Ci permettiamo di mettere in luce il fatto che lo stato di attuale degrado è dovuto, oltre ad una indubbia vetustà dell'impianto, anche ad una non sufficiente manutenzione del gestore che è tenuto a mantenere in sicurezza la linea con le risorse che già vengono erogate. Gli interventi straordinari sono dovuti ad una non sufficiente manutenzione ordinaria. Chiediamo quindi che si metta fine alle incertezze e si proceda agli interventi necessari per il proseguimento dell'esercizio in condizioni non ulteriormente degradate rispetto alle attuali. Non vogliamo che accada come per la Milano-Desio,

chiusa nel 2011 a causa dell'eccessivo tempo di percorrenza dovuto ai rallentamenti. Sembrava che a breve sarebbero cominciati i lavori per la nuova linea: forse cominceranno a fine anno.

Le proposte

Associazione e gruppo poi hanno posto una serie di osservazioni