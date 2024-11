Quando a Biassono c'era il tram: ce lo racconta lo storico e ricercatore triuggese Angelo Cecchetti.

Il tram a Biassono

Già tempo addietro avevo scritto qualche notizia intorno ai tram, ma questa notizia è specifica per il territorio biassonese. Nel fare un riassunto possiamo parlare del primo progetto del 1872 relativo a una linea tramviaria a cavalli (ippovia) che partiva da Monza , passando da Vedano – Biassono – Canonica – Besana -Monticello – Barzanò – Dolzago fino ad arrivare a Oggiono. Successivamente nel 1878 si pensò ad una Tramvia a vapore; un ulteriore progetto nel 1880 da parte della Società Tramways a Vapore Nord-Centrale Italia per un percorso Milano-Mariano. Nel 1882 un ulteriore progetto di ferrovia economica di 4^ classe e nel medesimo anno un quinto progetto da parte della Lombardy Road Railways Company Limited che però solo nel 1886 presero gli accordi i Comuni interessati per una concessione per una tramvia a vapore con il seguente tragitto Cusano–Monza–Macherio–Carate Brianza per approvare tale progetto che diede inizio ai lavori nel 1889/90.

Il periodo bellico

Allo scopo si dovette aprire un nuovo tratto di via per rendere possibile il transito della tramvia all’entrata di Vedano e venne rettificato il tratto di provinciale per Macherio. Il periodo critico della linea a vapore avvenne nel periodo bellico 1915-18, causa la mancanza di combustibile e la mancanza di personale portò nel 1917 ad una riduzione drastica del servizio. Nel 1918 nel mese di marzo ci fu la chiusura del servizio con addirittura la minaccia di rimozione dei binari, come già successo per la linea Monza Lesmo Oggiono. Non si persero d’animo i comuni coinvolti che diedero subito atto ad iniziative di trattative con la Società Edison di Milano. Si costituì una nuova società S.T.E.L Società Trazione Elettrica Lombarda nel 1919 che prese in carico la gestione della linea. Era nella previsione della S.T.E.L. di elettrificare la Linea Monza – Carate. Allo scopo l’ente Provincia di Milano provvide a rettificare i tratti di Vedano-Biassono per togliere le curve troppo strette. Si predispose un progetto per poter allargare la strada di transito delle rotaie sino a Carate con progetto ulteriore di costruire un cavalcavia sul confine Macherio-Sovico per non interferire con la linea ferroviaria Seregno-Bergamo. Solo nel 1930 ci fu la gara per appaltare i lavori. La nuova linea elettrificata iniziò la sua attività il 7 novembre 1932. Tale servizio cessò nel 1960 …

Il rapporto tram-Brianza

Mi pare utile ricordare quanto già scrissi sul rapporto che unisce TRAM / BRIANZA. Per comprendere meglio tale considerazione ci viene in aiuto Leone Fortis con le sue “CONVERSAZIONI” del 1884, nelle quali traspare qualche segnale che non sempre il progresso porta cose buone, come già diceva Don Lisàndèr ai suoi tempi: “… Ebbi la malinconia di sognare la placida quiete, i ridenti clivi, i bellissimi tramonti della Brianza. – Seconda delusione. – Non c’è più Brianza – ci sono dei trams che l’attraversano in lungo e in largo……. E come non c’è più Brianza, così non c’è più campagna – la campagna vera, schietta, sincera…..”.

Sperando di non aver perso il tram … e dopo questo “riassunto” mi pare giusto accompagnare il testo con immagini che danno una visione d’insieme migliore.

