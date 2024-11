Dal primo novembre il dottor Renato Caldarini, 69 anni, è in pensione. Lo storico medico di base è stato punto di riferimento fondamentale per i renatesi per ben quatto decadi.

Quarant’anni accanto ai renatesi

Specializzato in chirurgia dell’apparato digerente, endoscopia digestiva, ecografia e psicoterapia, dallo scorso giugno siede in Aula da consigliere comunale di maggioranza, offrendo un valido supporto all’assessore ai Servizi sociali Maria Angela Terenghi. Un impegno quest’ultimo che da questo mese affiancherà a quello all’interno della casa di riposo «Oasi Domenicana» di via Buozzi a Besana in Brianza.

I suoi quasi duemila pazienti possono procedere alla scelta di un nuovo medico tra quelli aventi disponibilità nell'ambito di residenza accedendo alla piattaforma Sioc (sportello istanze on line) disponibile nella home page del sito internet di Asst Brianza; telefonando al numero verde regionale 800.638.638 da rete fissa oppure al numero 02.99.95.99 da rete mobile o recandosi presso le farmacie territoriali abilitate al servizio di scelta e revoca..

Ricordiamo che, con il pensionamento del dottor Caldarini, sono due al momento i medici in servizio nell’ambulatorio di via Roma: l’altro storico medico di famiglia Gherardo Strada e Veronica Ciscato, arrivata in paese il primo ottobre.