Covid, sono 45 le classi in quarantena e in sorveglianza

Seregno

Attivo il punto tamponi riservato agli studenti in Auditorium. Una settantina quelli somministrati nelle prime due giornate, in aumento le richieste.

Attualmente sono quarantacinque le classi delle scuole di Seregno in quarantena e in sorveglianza per l’emergenza Covid. Attivo il punto tamponi in Auditorium.

Le classi in quarantena e in sorveglianza

Ad oggi, venerdì 4 febbraio, sono 45 le classi delle scuole della città in quarantena e in sorveglianza a causa dell’emergenza Covid. Nel dettaglio una all'asilo nido, nove alla scuola dell'infanzia, sedici alla scuola elementare, otto alle scuola media e undici alle superiori. L'Amministrazione comunale si è attivata per venire incontro alle esigenze delle famiglie degli studenti residenti in città, che frequentano le scuole seregnesi o fuori città. Da martedì scorso è stato attivato nell’Auditorium di piazza Risorgimento un centro tamponi.

Settanta i tamponi in Auditorium

Una settantina i tamponi somministrati nelle prime due giornate di funzionamento alla settimana, con le richieste in costante aumento: il centro è accessibile senza appuntamento nelle giornate di martedì e giovedì (dalle 9 alle 12.30). “Ringrazio tutti coloro che hanno offerto la loro disponibilità ad attivare questo servizio, significativo e non scontato - il commento del sindaco, Alberto Rossi - Un risultato che è stato reso possibile grazie all’apporto della Protezione Civile e di Seregno soccorso, alla presenza di medici, infermieri e personale amministrativo volontario e ad Ats, che ha messo a disposizione i tamponi”.