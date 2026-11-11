Quarto memorial Mario Sala: sei chilometri di solidarietà ad Aisp e alla ricerca

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La città di Desio si stringe ancora una volta attorno al ricordo di Mario Sala, noto e stimato commerciante nonché grande appassionato di sport, scomparso nel luglio del 2023. Il Memorial a lui intitolato è arrivato alla quarta edizione. Domenica, 15 novembre, si terrà a Cesano Maderno. Un’iniziativa che unisce la passione sportiva, la memoria e l’impegno concreto per la solidarietà a favore della ricerca medica.

Camminata in ricordo di Mario Sala e raccolta fondi per le cure del tumore al pancreas

Promosso dalla moglie Mara, con i famigliari, il fratello Paolo, secondo quella che era stata una volontà dello stesso Mario, con la fondamentale collaborazione delle realtà locali e delle associazioni, anche quest’anno si preannuncia come un grande momento di partecipazione collettiva. Centrale la solidarietà, con la raccolta fondi destinata ad Aisp (Associazione Italiana Studio Pancreas), ente in prima linea nella ricerca scientifica e nella prevenzione al tumore al pancreas. Sport, salute e prevenzione si fondono così in un unico messaggio: promuovere uno stile di vita sano e attivo per sostenere chi combatte ogni giorno contro questa patologia.

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Appuntamento domenica mattina a Cesano Maderno

“Mario affrontava ogni sfida con spirito sportivo e una determinazione contagiosa – ricordano gli organizzatori e gli amici di sempre – Vedere così tante persone unite nel suo nome dimostra quanto sia importante portare avanti insieme il sostegno alla ricerca”. Tra momenti di sport giocato, iniziative benefiche e la storica “Camminata delle Città”, che si unisce al Memorial, sono tante le iniziative che nel nome di Mario stanno donando speranza. L’edizione di quest’anno della camminata non competitiva partirà domenica alle 9.30 da piazza Esedra a Cesano Maderno e si snoderà per un percorso di sei chilometri, per fare ritorno in piazza Esedra. La donazione minima, che andrà ad Aisp e alla ricerca, è di 15 euro per maglia e zainetto. I biglietti saranno disponibili anche domenica mattina prima della partenza. L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Desio e Cesano Maderno, di Regione Lombardia, il supporto dei Lions e di tante associazioni, oltre alla collaborazione della Bcc di Carate e Treviglio e il sostegno di parecchi sportivi tra cui campioni come Pierluigi Marzorati, Roberta Amadeo, Francesca Galli e Pino Motta. Grazie alle tante iniziative organizzate finora sono già oltre 100mila euro i fondi raccolti.