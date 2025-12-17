Gli interventi riguardano tratti puntuali di varie vie urbane, individuati a seguito di ricognizioni e valutazioni tecniche che hanno evidenziato il degrado superficiale della pavimentazione.

L’Amministrazione comunale di Usmate Velate ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria di strada e marciapiedi per un importo complessivo di 191.650 euro lordi.

Quasi 200mila euro la manutenzione di strade e marciapiedi

Gli interventi riguardano tratti puntuali di varie vie urbane, individuati a seguito di ricognizioni e valutazioni tecniche che hanno evidenziato il degrado superficiale dellapavimentazione. Le strade interessate dai lavori per il rifacimento del manto d’asfalto sono la via Dossi, tra il termine di Via Miramonti e la curva prima della omonima cascina, la via A. De Gasperi, nel tratto comunemente definito salita Belgioiosa e quello compreso fra le vie A. Volta e A. Manzoni, e la via Dossena nella parte iniziale con il contestuale ripristino parziale dei marciapiedi esistenti.

Verrà riasfaltata la via Miramonti nel tratto compreso fra la via del Roccolo e via Leonardo da Vinci, interessata dagli eventi calamitosi dello scorso luglio che ne hanno rovinato il manto stradale. In via Brina sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato al fine di migliorare la sicurezza dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli.

“ Con questo nuovo intervento di manutenzione straordinaria, prosegue l’attenzione dell’Amministrazione nel migliorare la sicurezza stradale.” afferma il Sindaco Lisa Mandelli.

“In via Miramonti, completati i lavori di asfaltatura, sarà poi previsto un nuovo percorso pedonale identificato da elementi di arredo urbano nel tratto fra via del Roccolo e via da Vinci al fine di garantire la mobilità dolce.”

I lavori, espletate le relative procedure di gara, saranno realizzati nel corso del 2026.

(foto archivio)