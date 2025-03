Sono oltre 270 i pensionati e le pensionate che si sono riuniti a Seveso per celebrare il IV Congresso della FNP CISL Monza Brianza Lecco per rinnovare la propria dirigenza e definire gli indirizzi dell’impegno futuro della Categoria. Al termine dei lavori, il Consiglio Generale ha confermato la sua fiducia al Segretario Generale Enrico Civillini che nei prossimi quattro anni sarà affiancato in Segreteria da Caterina Valsecchi e Armando Busnelli.

Quasi 300 pensionati al Congresso della FNP Cisl

Il motto dell’evento “Un futuro partecipato. Tutti in cordata con il coraggio della partecipazione” rispecchia appieno la filosofia con cui la categoria sindacale si impegna ogni giorno nella tutela degli over 65 e dei più fragili, grazie al lavoro di oltre 230 tra dipendenti, collaboratori e volontari che, su un territorio di 140 comuni, incontrano ogni giorno i bisogni delle pensionate e dei pensionati nelle 35 sedi CISL e nei 31 recapiti settimanali. Numeri che richiedono un grande lavoro di squadra e un altrettanto grande coraggio nel portare avanti le istanze degli oltre 45500 iscritti della categoria sindacale in un contesto sociale ed economico sempre più difficile.

Il punto sulle difficoltà dei pensionati

Il IV Congresso della FNP CISL Monza Brianza Lecco ha messo in luce le numerose difficoltà dei pensionati, che si trovano ad affrontare problemi sempre più gravi: difficoltà ad accedere alle cure, disuguaglianze crescenti, digitalizzazione di ogni ambito della vita quotidiana. Un contesto di risorse pubbliche ridotte e sanità sotto pressione, in cui il sindacato dei pensionati della CISL si impegna concretamente per garantire ai propri iscritti una tutela efficace attraverso la negoziazione di migliori condizioni in termini economici e di welfare sui tavoli istituzionali e con il supporto diretto grazie agli sportelli sociali e previdenziali attivati sul territorio.

“Per la FNP CISL la partecipazione si esprime a vari livelli” ha commentato Enrico Civillini, “la esercitiamo attraverso i nostri sportelli, con la negoziazione sociale, quindi contrattando con le istituzioni, l’ATS e le ASST con l’obiettivo di trasformare i bisogni dei nostri iscritti in benefici o migliorie per tutta la cittadinanza”

Sanità

Durante il dibattito congressuale emerge la necessità di un vero cambiamento nella sanità lombarda “Il sistema pubblico soffre per la mancanza di personale medico e infermieristico, liste d’attesa insostenibili e un’assistenza territoriale ancora carente nonostante le riforme.

La Lombardia ha introdotto nuove strutture come le Case della Comunità (CdC) e gli Ospedali di Comunità (OdC), con l’obiettivo di rafforzare i servizi territoriali, ma la loro attuazione è ancora incompleta” commenta Enrico Civillini spiegando che “la FNP CISL partecipa attivamente ai tavoli di confronto con ATS e ASST per monitorare lo sviluppo di queste strutture e garantire che rispondano ai bisogni reali dei cittadini”.

Un ruolo essenziale, anche se poco conosciuto, che il Sindacato svolge a favore di tutta la cittadinanza, non solo dei pensionati, è la negoziazione sociale con le amministrazioni locali.

“Lo scopo è negoziare condizioni migliori rispetto a questioni che impattano direttamente sui cittadini, sia dal punto di vista delle tassazioni locali, sia dal punto di vista dei servizi, con particolare attenzione alla popolazione anziana, alle persone con fragilità e alle famiglie in difficoltà” spiega ancora Enrico Civillini. “I temi trattati con maggiore frequenza riguardano le voci di spesa dedicati al sociale dei bilanci comunali, la disponibilità di abitazioni a canone concordato, i servizi alla persona anche a livello domiciliare, il trasporto per alunni e anziani”

“Negli ultimi anni l’azione sindacale ha portato a dei buoni risultati, in particolar modo per quanto concerne la tassazione dell’Irpef con introduzione sia della progressività nella tassazione in diverse amministrazioni locali che ne erano sprovviste che con introduzione di una fascia di esenzione attestatasi in molti Comuni sulla soglia di 15.000 euro”. Il risultato di questo impegno lo si vede chiaramente dalla media della fascia di reddito esente da Irpef (dati 2023) che, nelle nostre due province, è fra le più alte della Lombardia (Monza Brianza 13.035€; Lecco 13.474€; la media delle province lombarde è di 11.900€).

Così pure la percentuale dei Comuni che applicano le aliquote progressive (Monza Brianza 40%; Lecco 54%; la media delle province lombarde è del 24%).

Sul tema digitalizzazione la FNP CISL, insieme ad Anteas, è impegnata nella realizzazione di corsi di alfabetizzazione digitale per aiutare i pensionati a utilizzare strumenti come lo SPID, il fascicolo sanitario elettronico e le piattaforme di prenotazione online “L’accesso ai servizi pubblici è sempre più digitalizzato e molti anziani si trovano in difficoltà di fronte a strumenti che non conoscono” spiega la Segreteria nella relazione congressuale. “Prenotare una visita medica, accedere ai servizi bancari o semplicemente comunicare con la pubblica amministrazione sta diventando una difficoltà insormontabile per chi non ha competenze digitali”.

Pensioni

Il Congresso si è espresso anche in tema di pensioni “Serve una maggior difesa di quelle già attive e modalità e regole di accesso più raggiungibili. Manca purtroppo la volontà reale di analizzare la spesa sociale, distinguendo tra le voci previdenziali e quelle assistenziali, così da dare equità all’intero sistema. Le attuali regole di salvaguardia delle pensioni sul potere d’acquisto sono superate, si deve studiare un meccanismo di rivalutazione con perequazione piena”.

Dal dibattito è emersa una forte preoccupazione rispetto alle disuguaglianze in aumento fra la popolazione, in particolare quella anziana. Fragilità incontrate sempre più frequentemente nel lavoro quotidiano degli Sportelli Sociali della FNP CISL: difficoltà economiche, rinuncia alle cure, marginalizzazione. Sfide da affrontare con sempre più impegno visto l’indice di invecchiamento della popolazione che a Lecco e Monza tocca picchi preoccupanti (236,6% a Lecco e 203,3% a Monza).

Il confronto con Regione Lombardia

Del confronto con Regione Lombardia ha invece parlato Sergio Marcelli, Segretario Generale FNP CISL Lombardia

“Con lo stesso spirito del livello locale, anche a livello regionale portiamo avanti un confronto sui temi di maggior urgenza per i nostri iscritti” racconta Marcelli. “Bisogna ragionare soprattutto sulla medicina territoriale, che è quella che si è dimostrata più in difficoltà e più carente anche dopo le vicende Covid e, più in generale, sulle liste d'attesa, sulla disponibilità dei medici, sulla situazione delle RSA, sulla protezione delle persone dimesse dagli ospedali che necessitano cure e assistenza. Ovviamente sono temi complessi, da affrontare con idee e, quando serve, anche con un po' di proteste e di piazze”.

La Segretaria FNP CISL Nazionale, Anna Maria Foresi, è intervenuta sul tema della sostenibilità

“Il tema che è stato l'oggetto del nostro congresso è la sostenibilità. Naturalmente la sostenibilità è innanzitutto intergenerazionale per costruire, insieme ai giovani, il futuro e il domani, ma anche la sostenibilità sociale, la sostenibilità del sistema fiscale, che va rivisto e riorientato, la sostenibilità del sistema sanitario, che va riorganizzato e ripensato rispetto alle necessità e ai bisogni dell'oggi. Ma anche il sistema pensionistico ha bisogno di una rilettura in virtù del dato demografico calante rispetto al futuro dei nostri giovani. Quindi su questi temi articoleremo il nostro programma di lavoro per il futuro”.

Le parole di Mirco Scaccabarozzi, Segretario Generale della UST CISL Monza Brianza Lecco

“In occasione del Congresso FNP CISL Monza Brianza Lecco vale la pena sottolineare alcuni elementi. In primis la sinergia che in tutti questi anni si è sempre attuata tra la CISL e l'FNP. Il secondo elemento da sottolineare è l'attivismo che si manifesta attraverso gli sportelli sociali e welfare che collaborano sempre con la CISL nel dare risposte al territorio, soprattutto alle cittadine e ai cittadini che si ritrovano in condizione di maggiore fragilità. Quindi l'auspicio è che si proceda sempre meglio nel costruire queste risposte attraverso la sinergia che ha sempre caratterizzato fino ad oggi FNP e CISL”.

Al Congresso dei pensionati della CISL hanno partecipato inoltre la Segreteria al completo della UST CISL Monza Brianza Lecco, i Segretari della Fnp Lombardia Beppe Saronni e Onesto Recanati, il Segretario USR CISL Lombardia Enzo Mesagna, il Sindaco di Seveso, Alessia Borroni, e l’Assessore Emanuele Manzoni del Comune di Lecco.