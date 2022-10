Quasi 350mila euro dal Pnrr per un Municipio digitale

In arrivo per il Comune di Vimercate 344mila euro dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicati alla digitalizzazione dell’ente.

Quattro in particolare i progetti finanziati per lo sviluppo di una serie di obiettivi che renderanno la Città di Vimercate sempre più "municipio digitale”.

Migliore affidabilità dei servizi

Innanzitutto i bandi previsti dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e promossi dal Ministero per l’Innovazione tecnologica forniranno le risorse necessarie alla migrazione in cloud dei sistemi informativi comunali e allo sviluppo dei portali per i servizi al cittadino. Il progetto della migrazione in cloud, il cui finanziamento ammonta ad euro 252.118, consentirà di migrare su un’evoluta infrastruttura digitale i principali applicativi utilizzati dal Comune di Vimercate, ottimizzandone l’affidabilità anche in termini di continuità dei servizi.

Potenziamento delle comunicazioni, degli accessi e dei pagamenti

Gli altri progetti, che hanno ottenuto un finanziamento di 92.295 euro, serviranno per perfezionare le comunicazioni trasmesse tramite l’App dei servizi pubblici IO, migliorare gli accessi agli applicativi con identificazione Spid (Sistema pubblico di identità digitale) e Cie (Carta d’identità elettronica) e meglio definire la piattaforma PagoPA per i pagamenti digitali alla Pubblica Amministrazione.

L’opportunità di questi finanziamenti permette di accelerare considerevolmente la transizione digitale dell’Ente e dei servizi al cittadino.

Presto anche uno sportello virtuale per le pratiche e il protocollo automatizzato