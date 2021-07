"Quasi quasi cambio i miei" famiglia di Cesano protagonista in tv

Quanti adolescenti vorrebbero cambiare i genitori? Yoris, 16enne di Cesano Maderno, l’ha fatto partecipando alla trasmissione "Quasi quasi cambio i miei". E oggi, a esperienza conclusa, commenta: "Tutto sommato non cambierei la mia famiglia".

Lo scambio dei genitori per cinque giorni

La puntata del format di Discovery+ che l’ha visto protagonista insieme a mamma Simonetta, papà Giordano, i fratelli Eros di 13 anni e Jania di 19, e la cagnolina Viola, vera star delle riprese, è stata registrata a inizio marzo.

Il 16enne, iscritto al Tecnico agrario di Limbiate, ha scambiato la sua famiglia con quella della coetanea Luna, trasferendosi per cinque giorni a casa sua a Monteveglio, un paesino in provincia di Bologna, dove ha vissuto con i suoi genitori, Filippo e Manuela, e il fratellino Edoardo.

"Finalmente una camera tutta per me"

"La parte migliore di questa esperienza in tv con "Quasi quasi cambio i miei" è stata avere, finalmente, una camera tutta per me, mentre quella più strana è stata partecipare a una lezione di ballo" racconta Yoris.

L’idea di inviare la candidatura per la partecipazione al programma che realizza il sogno di tanti adolescenti è venuta a mamma Simonetta guardando una delle puntate. "L’ho fatto perché Yoris ama molto il mondo dello spettacolo, tanto che vorrebbe fare l’attore o il musicista - spiega - Ha già avuto delle esperienze nel mondo della moda, anche se non ama parlarne perché sostiene che la vita sia fatta di gesti anonimi".

Esperienza fuori dall'ordinario

Un’esperienza decisamente fuori dall’ordinario, quella vissuta dalla famiglia cesanese: "È stato strano avere telecamere, luci e così tante persone a casa nostra per giorni interi" confessa la mamma.

I genitori di Yoris hanno subito instaurato un bel rapporto con la loro giovane ospite. "E’ andata bene fin da subito, nonostante lei abbia detto che l’abbiamo accolta con un sorriso falso. Sotto l’apparenza da dura è davvero gentile ed educata. Le abbiamo solo dovuto far presente di avvisarci prima di uscire e di aiutarci con le pulizie di casa" continua la mamma del cesanese.

Una grande emozione

Le due famiglie finite in tv sono rimaste in contatto. "Abbiamo deciso che ci incontreremo presto, questa volta tutti insieme" dice mamma Simonetta. Rivedersi in televisione è stato molto emozionante per tutti. "La sera della messa in onda abbiamo invitato tutti i parenti e insieme abbiamo potuto vedere anche l’esperienza di Yoris. E’ stato molto emozionante".