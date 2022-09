Sono ormai in fase di ultimazione i lavori relativi alla riqualificazione del Campo polifunzionale esterno dalla scuola secondaria di primo grado Bernardino Luini, progetto vincitore dell’edizione 2020-2021 del Bilancio Partecipato del Comune di Usmate Velate.

Quasi terminati i lavori nel campo polifunzionale della scuola Luini

Le opere, finanziate dal Comune con una somma complessiva di 50mila euro, consentiranno di offrire agli studenti un nuovo spazio, riammodernamento e fruibile in modo trasversale, già dal loro rientro a scuola.

Il progetto (la cui proponente ufficiale è stata Patrizia Cantù) ha visto la riqualificazione e l’ampliamento dell’area esterna utilizzata durante l’intervallo mensa oltre che per le attività sportive. L’area, che si presentava con asfalto rovinato, appare oggi con una nuova pavimentazione e con nuove finiture, elementi che garantiranno un incremento qualitativo dell’offerta formativa sportiva all’interno della struttura scolastica.

Nei primi giorni della ripresa dell’attività didattica, il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore al Bilancio Marcello Ripamonti si recheranno presso la scuola Luini per la simbolica inaugurazione del Campo polifunzionale alla presenza del dirigente scolastico, del corpo docente e di una delegazione degli alunni dell’istituto oltre che della proponente del progetto al Bilancio Partecipato.

"Bilancio partecipato, una straordinaria valenza"

“Le opere votate dai cittadini si traducono ora in servizi a disposizione della popolazione scolastica, proprio come era nell’obbiettivo del progetto – afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio – Anche in questa occasione, il Bilancio Partecipato dimostra la sua straordinaria valenza: intercettare esigenze della cittadinanza, condividerle con la comunità, individuare un vincitore scelto dai residenti e realizzare concretamente le opere. Una catena che funziona come dimostrano i progetti attualmente al vaglio del Comune per l’edizione 2022”.