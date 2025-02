"Quater pass tra el casin el caf": tutto pronto a Villanova per la grande manifestazione podistica

Il Centro Sportivo Villanova di Bernareggio scalda i motori, ma soprattutto le gambe, in vista della 47esima edizione della "Quater pass tra el casin el caf", storica manifestazione podistica che si terrà domani, domenica 2 febbraio.

"Quater pass tra el casin el caf": tutto pronto a Villanova

Ormai è tutto pronto per dare il via alla manifestazione, una delle più rinomate nell’ambiente podistico, in programma per domenica 2 febbraio con partenza libera dalle 7.30 alle 9.30 in via Don Guidali al civico numero 5, sede dell’associazione. Tanti i percorsi differenziati preparati dai volontari e aperti a chiunque desideri partecipare e vivere una giornata in compagnia tra sport e divertimento, ma sempre in totale sicurezza: il giallo da 7 kilometri, il rosso da 13 e per i più temerari l’azzurro da 20. Lungo il percorso, che si snoderà tra i luoghi più simbolici e suggestivi del territorio, saranno presenti i consueti punti ristoro.

Premi e iscrizioni

Ai primi 300 iscritti con diritto al dono individuale, e giunti entro il tempo massimo, sarà consegnata a ricordo dell’evento una salvietta in microfibra. I gruppi composti da almeno 20 partecipanti che arriveranno nei primi posti saranno accolti da trofei e coppe offerti dai numerosi sponsor che storicamente sostengono la manifestazione. Premi speciali anche per i concorrenti più anziani in gara. Per quanto riguarda le adesioni è possibile iscriversi direttamente il giorno della partenza, mentre per i gruppi il termine è fissato alle ore 22 di stasera, sabato 1 febbraio.

Il nostro giornale sarà media partner

Non mancherà, infine, la presenza del Giornale di Vimercate e di PrimaMonza, che anche quest'anno saranno media partner del grande evento. Il resoconto fotografico della giornata, che si preannuncia ricca di sport, fatica e divertimento, sarà pubblicato sull'edizione disponibile in edicola da martedì 4 febbraio.