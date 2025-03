Presa in carico dei malati cronici, dimissioni protette, demenza e Alzheimer ma anche uso e abuso di farmaci. Sono questi gli argomenti che verranno trattati in un ciclo di incontri organizzato da Asst Brianza nel corso delle prossime settimane.

Quattro incontri ad ingresso libero alla Casa di Comunità per parlare di salute

Gli incontri, ad ingresso libero, si terranno presso la Casa di Comunità di Vimercate che come le altre sul territorio, oltre ad essere il punto di riferimento per l’assistenza sociosanitaria territoriale e per la medicina di prossimità, sono sempre più anche un luogo di dialogo, confronto e sensibilizzazione per tutta la cittadinanza in merito ai temi legati alla prevenzione, alla cura e alla promozione della salute.

E’ in quest’ottica che si inserisce il ciclo di incontri rivolti alla popolazione al via a marzo presso la Casa di Comunità di Vimercate, organizzato con la partecipazione dell’associazione Cittadinanzattiva.

Le date

Quattro, come detto, gli appuntamenti in calendario: il 12 marzo si parlerà di presa in carico dei malati cronici con la dottoressa Sabina Aloe; il 19 marzo di dimissioni protette con la dottoressa Simona Elli, mentre il terzo incontro del 26 marzo sarà dedicato all’individuazione precoce di demenza e Alzheimer con il dottor Marco Motta. Chiuderà il ciclo la dottoressa Anna Maria Rivolta il 2 aprile con un approfondimento su buon uso e abuso di farmaci.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si terranno dalle 17 alle 18 nell’Auditorium della Casa di Comunità in via Giuditta Brambilla, 11.