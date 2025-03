Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di sostituzione cavi dell'alta tensione, la prossima settimana sono previste quattro chiusure notturne.

Quattro notti di chiusure per lavori in autostrada

Le chiusure sono previste nelle quattro notti di lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 marzo, con orario 23:00-5:00. Nel dettaglio sarà chiuso il tratto compreso tra Cavenago e Trezzo, in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

- verso Brescia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cavenago, percorrere la viabilità ordinaria: via delle Industrie (SP 245) verso Basiano, via Pirandello-via Cagliari in direzione Trezzano Rosa, via Verdi verso Grezzago, SP179 e SP2 in direzione Trezzo, con rientro in A4 alla stazione di Trezzo;

- verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Trezzo, percorrere la viabilità ordinaria: SP2-SP179 verso Grezzago, via Verdi in direzione Trezzano Rosa, via Cagliari-via Pirandello verso Basiano, via delle Industrie in direzione Cambiago, con rientro in A4 alla stazione di Cavenago.