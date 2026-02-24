Quel paese in Brianza dove il 90% degli scrutatori è Under 25

A Concorezzo il 90% degli scrutatori che saranno in servizio il 22 e 23 marzo per il referendum ha meno di 25.

Una ventata di gioventù

Una presenza di giovani altissima dovuta a una campagna di comunicazione attuata dal Comune per stimolare i ragazzi a prendere parte alla vita civile della comunità. Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha infatti promosso tramite i canali social un appello ai più giovani affinché dessero la propria disponibilità a svolgere il servizio ai seggi. L’iniziativa ha registrato un’ampia adesione: oltre 60 giovani hanno risposto alla chiamata, superando ampliamente il numero dei posti disponibili.

Il servizio di scrutatore prevede un rimborso e un impegno di due giorni di lavoro ai seggi.