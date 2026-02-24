Quel paese in Brianza dove il 90% degli scrutatori è Under 25

A Concorezzo il 90% degli scrutatori che saranno in servizio il 22 e 23 marzo per il referendum ha meno di 25.
Una ventata di gioventù
Una presenza di giovani altissima dovuta a una campagna di comunicazione attuata dal Comune per stimolare i ragazzi a prendere parte alla vita civile della comunità. Nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale ha infatti promosso tramite i canali social un appello ai più giovani affinché dessero la propria disponibilità a svolgere il servizio ai seggi. L’iniziativa ha registrato un’ampia adesione: oltre 60 giovani hanno risposto alla chiamata, superando ampliamente il numero dei posti disponibili.
Il servizio di scrutatore prevede un rimborso e un impegno di due giorni di lavoro ai seggi.
“Vedere così tanta partecipazione non può che renderci orgogliosi dei tanti ragazzi che si sono resi disponibili a svolgere un servizio per la comunità – ha sottolineato il sindaco Mauro Capitanio – Si tratta di un segnale forte di responsabilità e di volontà di partecipare. A fronte di narrazioni spesso negative sui giovani, registriamo invece una risposta positiva da parte di tanti concorezzesi che hanno deciso di contribuire alla vita civile della nostra città sacrificando il tempo libero del weekend per lavorare come scrutatore”.