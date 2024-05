Quel ramo del lago di Como... è arrivato in Villa Verri a Lentate

La compagnia teatrale di Meda Gli Antistress, accompagnata dai canti popolari dell’associazione culturale Il Cortile di Nova Milanese, ha portato «Quel ramo del lago di Como»... a Villa Verri Mirabello, a Lentate sul Seveso.

Il recital "Quel ramo del lago di Como" in Villa Verri

Molto apprezzato il recital scritto da Maria Altomare Sardella, di Desio, per la regia di Patrizia Del Fabbro, portato in scena domenica pomeriggio nella suggestiva cornice della Villa di Giulio Botton e Simona Grillo, al Mirabello. Un’ottantina le persone (anche da Como) accorse per assistere allo spettacolo rappresentato in occasione del 151esimo anniversario della morte del grande scrittore Alessandro Manzoni.

Tra il pubblico uno dei massimi esperti di Alessandro Manzoni

Tra il pubblico anche il medese Pierantonio Frare, uno dei maggiori esperti dei «Promessi Sposi» e in generale di don Lisander. A fare da presentatrice Angela Merlo, instancabile volontaria delle Amiche delle biblioteca di Lentate.