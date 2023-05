Quelli della classe 1953... di nuovo in aula, per festeggiare la storica maestra

Gli alunni della classe mista 1953 di Giussano hanno incontrato nella loro vecchia aula della scuola di via Rimembranze, Ada Lambrugo, 95 anni, insegnante alle elementari.

La doppia festa

«Reunion» davvero speciale e piena di emozioni e ricordi per gli ex studenti giussanesi, con doppia festa nella vecchia scuola, per i 95 anni della maestra e per i 70 anni degli alunni.

I «ragazzi» della classe mista 1953, mercoledì 24 maggio hanno incontrato la loro storica insegnante Ada Lambrugo, 95 anni, presso la loro vecchia aula.

Reunion nella vecchia aula

La «reunion» si è svolta nella palazzina, ex scuole elementari di via Rimembranze, oggi liceo artistico Modigliani, ed è stato un incontro pieno di emozioni e di ricordi fra gli studenti della sezione mista ciclo 1959 - 1964 e la loro amatissima maestra , proprio nella loro vecchia aula. Un’occasione davvero speciale: la visita è stata infatti programmata per festeggiare i 95 anni dell’insegnante Ada Lambrugo e i settant’anni dei suoi alunni.

La maestra legge ai suoi alunni una poesia di Pascoli

Durante l’incontro la maestra ha voluto leggere ai suoi vecchi allievi la poesia di Carducci «Il Parlamento»; i ragazzi del 1953 silenziosi, ancora una volta, hanno ascoltato l’insegnante, certamente con una grande nostalgia e tanta emozione. L’incontro ha coinvolto quasi tutti gli ex allievi e un pensiero è stato rivolto a coloro i quali, come si usa dire nelle truppe alpine, sono andati avanti.

Tanta emozione