Questa sera al falò di Omate si brucia... lo spettro di Pedemontana. Il tradizionale appuntamento torna dopo qualche anno e punta il dito contro la nuova infrastruttura. Una delegazione di sindaci e consiglieri comunali del Vimercatese, intanto, è pronta a volare a Bruxelles per esporre all'Europarlamento il malcontento del territorio.

Torna il mitico falò

Dopo alcuni anni torna il mitico falò di Omate, tradizionale appuntamento che rappresenta un vero e proprio pezzo di storia per tutta Agrate. Questa sera, sabato 20 gennaio 2024, tuttavia verrà bruciato un asinello (simbolo della frazione) molto particolare. L'animale, infatti, stringe un cartello autostradale e poggia le sue zampe su un eloquente scritta "No Pedemontana". Un messaggio chiaro da parte degli organizzatori dell'evento, l'associazione "Homate", e che rappresenta appieno il pensiero di molti residenti. La tratta DBreve di Pedemontana, lo ricordiamo, andrà a incidere in modo significativo proprio sul territorio omatese, che sarà letteralmente "investito" dalla nuova infrastruttura.

La spedizione all'Europarlamento

Proprio per sottolineare il malcontento del territorio, una delegazione di sindaci e consiglieri comunali del Vimercatese martedì voleranno a Bruxelles per incontrare alcuni europarlamentari. A rappresentare i cittadini nella capitale belga saranno Simone Sironi, sindaco di Agrate, Mauro Colombo, sindaco di Bellusco, Rosella Maggiolini, sindaco di Carnate, Daniel Siccardi, sindaco di Ornago, accompagnati da altri amministratori locali in rappresentanza dei vari Comuni interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura. L'incontro andrà in scena nel tardo pomeriggio di martedì e vedrà gli amministratori dialogare con una rappresentanza traversale di europarlamentari italiani. Al centro della discussione, ovviamente, l'impatto di Pedemontana sul territorio e il finanziamento BEI.