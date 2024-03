Questo pomeriggio chiusa al traffico via Vittorio Emanuele II a Vimercate

Per garantire l’ingresso e l’uscita di mezzi per il trasporto ed il posizionamento di infrastrutture all’interno del cortile d’onore della Villa Sottocasa oggi pomeriggio, dalle ore 16.30 alle ore 20.00, in via V. Emanuele II sarà vietata la sosta con rimozione forzata negli stalli davanti al numero civico n.65, e il tratto compreso tra piazzale Marconi e via E. Cereda sarà chiuso al traffico.

Questa la comunicazione giunta in queste ore dall'Amministrazione comunale vimercatese. Ma di che infrastrutture si tratta? Ne avevamo parlato a fine gennaio: si tratta dell'installazione urbana "L'albero dei tutti" di Gregor Prugger. Dopo aver fatto tappa a Palermo, Roma, Bolzano, Trieste, Firenze e Forlì è Vimercate, prima città della Lombardia, ad ospitare l’opera dell’artista gardenese.