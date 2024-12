Raccoglie un palloncino ed esaudisce i desideri di due bambini. Un imprenditore di Varedo ha fatto recapitare un dono e una letterina da Babbo Natale a Ludovico e Celeste di Erba

Era stato lanciato in volo a Erba

«Celeste aveva un impegno domenica scorsa e perciò al lancio dei palloncini ha partecipato soltanto Ludovico. Prima di uscire da casa gli ho detto che aveva un compito importante: quello di far arrivare in cielo la letterina anche per la sorella - ha raccontato mamma Silvia Adiletta - E lui ha preso questo incarico molto seriamente e mi ha risposto “Non ti preoccupare, ci penso io”».

Nella missiva i due fratellini avevano chiesto un regalo ciascuno: un Lego per Ludovico e una casetta di legno per le bambole Celeste. Per entrambi, un pony. Sul retro due desideri carichi di emozione: un po' di neve per il giorno di Natale e un po' di soldi per mamma e papà. La Polizia Locale bussa alla porta «Giovedì mattina ha bussato alla porta un agente di Polizia: all'inizio mi sono spaventata, pensavo a qualche brutta notizia - ha ammesso la mamma dei due fratellini - Invece mi ha comunicato il ritrovamento della letterina a Varedo, da parte di un imprenditore che si è affidato alla Polizia locale per la consegna». La consegna dei doni in Municipio a Erba Questa mattina, lunedì, 23 dicembre, i due bambini sono stati chiamati in Municipio a Erba insieme a mamma Silvia e papà Davide. Pensavano di dover andare in Comune per rifare la carta d'identità...invece il vicesindaco e assessore Simona Guerrieri li attendeva nella saletta di legno per un momento speciale: consegnare loro la letterina spedita direttamente da Babbo Natale e fatta recapitare attraverso il comando di Polizia locale. Appello per risalire all'imprenditore di Varedo Mamma Silvia e papà Davide vorrebbero ringraziare di persona l'imprenditore che si è reso protagonista di un gesto così bello nei confronti di Ludovico e Celeste. Ecco perché lanciano un appello affinché possano conoscere l'uomo: "È stato un gesto che ha fatto bene all'anima, quelle nella lettera sono parole profonde che toccano il cuore".

Il loro palloncino, lanciato il 15 dicembre scorso da piazza Mercato a Erba, è volato fino a Varedo . A ritrovarlo è stato un imprenditore che ha voluto mantenere l'anonimato e che per riuscire a risalire ai mittenti ha contattato il comando di Polizia locale. Attraverso gli agenti è riuscito a far recapitare non solo la lettera, ma anche un regalo per i due fratellini.