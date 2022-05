Tutela ambientale

Nuova veste per i 23 contenitori posizionati sul territorio comunale.

Il Comune di Cesano Maderno riconferma il servizio di raccolta abiti usati dell’organizzazione di cooperazione internazionale Humana People to People Italia.

Raccolta abiti usati: Cesano Maderno rinnova l'alleanza con Humana

Nell’ultimo anno, sono state di notevole rilievo le quantità di vestiario affidate a Humana dai cittadini di Cesano Maderno: oltre 214mila chili. Un numero importante a testimoniare la partecipazione attiva dei cesanesi. Affidare i capi che non si utilizzano più alla filiera etica e trasparente di Humana permette di generare importanti impatti ambientali. Questo gesto concreto da parte dei cittadini del comune di Cesano Maderno ha permesso di allungare il ciclo vita dell’abito, con un conseguente risparmio di 772.200 chili di emissioni di anidride carbonica, 1,3 miliardi di litri d’acqua, 64.350 chili di pesticidi e 128.700 chili di fertilizzanti. Inoltre, gli indumenti raccolti nei contenitori di Humana Italia non finiscono nella raccolta indifferenziata, riducendo quindi i notevoli costi di smaltimento di questa frazione. A Cesano Maderno, in particolare, sono stati risparmiati nell’ultimo anno circa 38.600 euro di costi di smaltimento.

I progetti socio-ambientali sostenuti da Humana

Oltre alla tutela dell’ambiente, i cittadini che affidano i capi che non indossano più a Humana contribuiscono con il loro gesto a realizzare i progetti socio-ambientali dell’organizzazione: programmi specifici che riguardano interventi legati a istruzione, agricoltura sostenibile, aiuto all’infanzia e tutela della salute nelle fasce più deboli della popolazione. Nel 2021, Humana Italia ha sostenuto progetti di sviluppo in India, Brasile, Mozambico, Malawi e Zambia.

Sul territorio comunale 23 contenitori

Sono 23 i contenitori posizionati in città. Ecco dove: via Col di Lana, via Molino Arese, via Strada angolo via Duca d'Aosta, via Don Lino Marelli, corso Roma, via Sardegna, via Stelvio, via San Bernardo, via del Carso, via de Amicis, via Montale, via Conciliazione angolo via Duca d'Aosta, via San Benedetto. Di recente il classico colore giallo dei contenitori è stato sostituito da un verde deciso e fresco, che richiama il colore del logo dell’organizzazione. Le grafiche illustrano in modo chiaro l’intero processo della filiera di Humana e come utilizzare in modo corretto il servizio. Questo il materiale pulito che, una volta riposto in sacchetti ben chiusi, è possibile inserire nei contenitori: capi d’abbigliamento, accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard), scarpe, borse e zaini, biancheria per la casa.